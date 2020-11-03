На автовокзалі у Львові можна зробити ПЛР-тестування

Відтепер на автовокзалі «Львів», що на вул. Стрийській, 109, почали робити ПЛР-тестування. Тож тепер українці, які повертаються з країн «червоної зони», можуть на автовокзалі здати аналіз. Про це інформує East West Eurolines.

«Республіка Польща та Чеська Республіка опинилися у «червоній зоні». Це означає, що повертаючись з цих країн, вам доведеться проходити карантин чи здавати тести на Covid-19. Відтепер здати тест можна на автовокзалі «Львів» (вул. Стрийська, 109)», – йдеться у повідомленні.

Щоб здати тест, потрібно звернутися до водія East West Eurolines, та попросити, щоб він вніс вас у список для проходження тестування. Одразу після приїзду на львівській автовокзал вас проведуть у медпункт, де і відбудеться збір аналізів.

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Результат ПЛР-тесту пасажири отримають до 24 годин після збору даних на електронну скриньку. Якщо коронавірусної інфекції не виявлено, лабораторія автоматично зупинить перебування пасажирів на самоізоляції у додатку «Дій вдома», встановлення якого є обов’язковим при поверненні з країн «червоної зони».

Збором аналізу та лабораторною діагностикою займається Діагностичний Центр СолтанЛаб. Вартість послуги 1200 грн.

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