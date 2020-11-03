ОСТАННІ НОВИНИ

На автовокзалі у Львові можна зробити ПЛР-тестування

Вероніка Рой

|

Відтепер на автовокзалі «Львів», що на вул. Стрийській, 109, почали робити ПЛР-тестування. Тож тепер українці,  які повертаються з країн «червоної зони», можуть на автовокзалі здати аналіз. Про це інформує East West Eurolines.

 

«Республіка Польща та Чеська Республіка опинилися у «червоній зоні». Це означає, що повертаючись з цих країн, вам доведеться проходити карантин чи здавати тести на Covid-19. Відтепер здати тест можна на автовокзалі «Львів» (вул. Стрийська, 109)», – йдеться у повідомленні.

Щоб здати тест, потрібно звернутися до водія East West Eurolines, та попросити, щоб він вніс вас у список для проходження тестування. Одразу після приїзду на львівській автовокзал вас проведуть у медпункт, де і відбудеться збір аналізів.

Реклама партнерів

Результат ПЛР-тесту пасажири отримають до 24 годин після збору даних на електронну скриньку. Якщо коронавірусної інфекції не виявлено, лабораторія автоматично зупинить перебування пасажирів на самоізоляції у додатку «Дій вдома», встановлення якого є обов’язковим при поверненні з країн «червоної зони».

Збором аналізу та лабораторною діагностикою займається Діагностичний Центр СолтанЛаб. Вартість послуги 1200 грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На Львівщині готують VIP-снайперів
На Львівщині готують VIP-снайперів

VIP-снайпер – це той, хто «полює» на відстані до 5 кілометрів і може тиждень перебувати у засідці. До цього портрету слі...

«Мене це стосується. А тебе?» – стартує національна благодійна акція на користь онкохворих дітей
Омелян ШЕВЧУК
«Мене це стосується. А тебе?» – стартує національна благодійна акція на користь онкохворих дітей

Каси супермаркетів «АТБ» по всій країні заполонили благодійні товари, обличчям  яких стали українські зірки кампанії: «М...

Зручно та безпечно: замовлення онлайн гарантовано якісних продуктів в «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Зручно та безпечно: замовлення онлайн гарантовано якісних продуктів в «АТБ»

Україна впритул наблизилася до другої хвилі пандемії. Кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу перевищил...

«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року
Людмила БУРДА
«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року

24 жовтня на сторінках у Facebook та YouTube транслюватимуть концерт «Ковчег: the best». Ініціаторками проєкту є дириген...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...