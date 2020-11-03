Львівський лабораторний центр очолила Наталія Тімко

Виконувачем обов’язків генерального директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ призначили головну епідеміологиню Львівщини Наталію Іванченко-Тімко. Про це йдеться на сайті лабораторного центру.

«Доводимо до Вашого відома інформацію про те, що з 30.10.2020 виконуючим обов’язки генерального директора ДУ «Львівський ОЛЦ МОЗ України» є Іванченко Наталія Олександрівна», – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, директором лабораторно центру був Роман Павлів. На цій посаді він перебуває з 1992 року. Наприкінці жовтня він повідомив Zaxid.net, що його офіційно попередили про звільнення з посади у зв’язку із реорганізацію установи. Зокрема, у процесі реформування лабораторних центрів по всій Україні МОЗ ліквідовує посади директорів, натомість запроваджуються посади генеральних директорів.

«Нас зібрали так раптово та повідомили, що виданий наказ про реорганізацію. Вводиться посада генерального директора. Вони, напевно, не мали як позбутися тих директорів, тому прийняли таке рішення», – розповідав Роман Павлів.

Зазначимо, 43-річна Натлія Тімко є головною епідеміологинею Львівщини, викладає у медуніверситеті імені Данила Галицького. Також балотувалася до Львівської обласної ради від партії «Слуга народу».

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