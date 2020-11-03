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Головний лікар 8-ї міської лікарні Львова подав у відставку

Андрій Котенський

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Головний лікар комунальної 8-ї міської клінічної лікарні Львова Василь Обаранець, який керував лікарнею останні 12 років, звільнився з посади. Про це стало відомо із заєстрованої ним на сайті НАЗК декларації перед звільненням, пише Zaxid.net.

 

У вівторок, 3 листопада, Василь Обаранець розповів журналістам, що звільнений з посади ще з 23 жовтня «за угодою сторін». Причину такого кроку він коментувати відмовився, зазначивши, що прийняв рішення самостійно і наразі є безробітним.

«Я не хочу публічно нічого коментувати. За угодою сторін. Це моє рішення», – сказав Василь Обаранець.

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У мерії факт звільнення Василя Обаранця підтвердили, однак причину теж не повідомили.

57-річний Василь Обаранець розпочинав медичну кар’єру лікарем львівської станції швидкої допомоги, завідувачем відділень. У 2006-2008 роках був головним лікарем міської клінічної лікарні швидкої допомоги Львова, а з 2008 року очолював 8-му міську клінічну лікарню. У 2016 році указом президента України Василю Обаранцю присвоєне почесне звання «Заслужений лікар України».

На сьогодні 8-ма міська лікарня Львова є одним із медзакладів, де лікують хворих на Covid-19.

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