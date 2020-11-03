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9 листопада українці писатимуть ювілейний радіодиктант єдності

Вероніка Рой

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У День української писемності та мови, 9 листопада, усіх закликають долучитися до написання ювілейного радіодиктанту національної єдності. Про це у Facebook повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

 

«Закликаю колег, учителів, учнів, учених, тих, хто чує нас за кордоном, усіх, хто поважає Україну і цінує рідне слово долучитися до цього радіодиктанту. Повірте, тут не буде переможців, тут не буде переможених. Ми всі – переможці, бо ми велика нація. Дай Бог, цьому ХХ ювілейному радіодиктанту великі можливості, перспективи і якомога більшу державну підтримку», – зазначив Тарас Кремінь.

Цьогоріч підготовку диктанту доручили трьом фахівцям. Текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко. Читатиме диктант знаменита акторка Римма Зюбіна.

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Спецпроєкт стартуватиме в студії UA: ПЕРШИЙ, а також в ефірі UA: Українське радіо та UA: Радіо Культура 9 листопада о 9:00. Ведучі в студії спочтаку розкажуть історію диктанту й дадуть змогу всім охочим підготуватися до написання. Сам же радіодиктант почнеться о 9:15.

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