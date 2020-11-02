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Біля Львова відкрили музей розбитих у Другій світовій війні літаків

Вероніка Рой

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В неділю, 1 листопада, у селі Хоросно, що неподалік Львова, відкрили музей розбитих літаків у Другій світовій війні. Про це у Facebook повідомив ініціатор створення музею Андрій Риштун.

За його словами, в експозиції представлено дванадцять літаків часів Другої світової війни. Всі вони знайдені на території західної України за минулі два роки.

«В основному – це німецькі та радянські літаки. Серед експонатів є двигуни, кисневий балон, елементи парашутної системи та інше. Окреме місце посідає літак зроблений із знайдених нами запчастин загиблих літаків», – зазначив Андрій Риштун.

Музей на вихідних працюватиме з 10-00 до 17-00, у будні дні – за домовленістю. Для індивідуальних відвідувачів вхід безкоштовний. На місці можна замовити екскурсію.

Телефон: 0671091939 або 0731091939.

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Фото: Андрій Риштун

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