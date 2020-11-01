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У Львові влаштували виставку ретро-автомобілів

Андрій Котенський

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У суботу, 31 жовтня, на площі Ринок у Львові влаштували святкування дня народження «Запорожця». Автолюбителі та власники ретро-автівок продемонстрували львів’янам своїх «улюбленців», передає 032.ua.

Усі охочі мали змогу сфотографуватися біля «Запорожців», «Фордів», «Мерседесів»та легкових автівок різних років та марок.

Організаторами виступив клуб автолюбителів «ЗАЗ-Козак».

Серед іншого, перехожим пропонували взяти участь у тематичному квесті «Знайди Запорожець».

Учасникам роздавали карти з позначеними місцями, де “сховалися” “Запорожці”. Завдання львів’ян – знайти їх якомога більше, сфотографувати, викласти у соцмережі й повернутися на площу Ринок за подарунками.

Відсвяткувати день народження “Горбатого” приїхали любителі автомобілів не лише зі Львова та області, а й з інших міст.

Довідково: ЗАЗ-965, або «Запорожець» почали виготовляти у 1960 році. Першу партію автомобілів завод зібрав 22 листопада, а до кінця року на світ з’явилося близько 1500 автівок. Подейкують, що вартість авто на початках становила 18 000 рублів, але дехто вимірював її на рівні вартості 1000 пляшок горілки.

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