На Личакові вшанували пам’ять борців за незалежність України

Львів відзначає 102-річницю створення ЗУНР. Сьогодні спільною молитвою та покладанням квітів представники влади, духовенства й громадськості вшанували пам’ять борців за незалежність України на Личаківському цвинтарі.

Зокрема, квіти поклали до Меморіалу воїнам Української галицької армії, до могил Дмитра Вітовського — держсекретаря військових справ ЗУНР, Олександра Тисовського — засновника «Пласту», Михайла Галущинського — команданта легіону Українських січових стрільців, Северина Левицького — видатного пластового діяча та воїна УГА, Євгена Петрушевича — президента національної ради ЗУНР, а також до могил новітніх Героїв на полі почесних поховань № 76. На могилах також запалили лампадки.

Заходи відбулися під музичний супровід оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, а також за участю почесної варти академії.

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Довідка

У південно-східній частині Личаківського цвинтаря (поле 76) розташований Меморіальний комплекс воїнів УГА. Вершину колони звеличено бронзовою скульптурою Архистратига Михаїла з дубовою гілкою в лівій руці і мечем у правій, які, відповідно, символізують славу і мужність.

Зліва від пам’ятника дугою розміщена монументальна гранітна стіна, біля підніжжя якої запроектовано п’ять крипт для найпочесніших поховань. До першої крипти урочисто перепоховали у 2002 році з Відня прах засновника «Пласту» Олександра Тисовського (1886−1968) — громадського і політичного діяча, професора Львівського університету. У сусідній крипті спочиває перший командант Українських січових стрільців Михайло Галущинський (1878−1931) — видатний громадський та військовий діяч, педагог, директор Рогатинської гімназії, учасник Листопадового зриву 1918 року, голова товариства «Просвіта» (1923−1931), один із співзасновників й провідний член УНДО. До третьої крипти перевезено у 2002 році з Берліну урну з прахом державного секретаря (міністра) військових справ ЗУНР, полковника УГА Дмитра Вітовського (1887−1919), який під час Першої світової війни командував сотнею, а потім куренем УСС, відзначився у кривавих боях проти російських військ у Карпатах, на горі Маківці. У 1918 р. очолив Листопадове повстання, після чого усю повноту влади передав Українській Національній Раді. У четвертій крипті похований Северин Левицький (1890−1962) — педагог, учитель середніх шкіл та визначний пластовий діяч.

Важливим елементом пантеону є «Престіл Пам’яті» у формі півкола. На гранітних плитах викарбувано 239 прізвищ старшин, підстаршин та стрільців УГА, полеглих у боях за Львів (1918−1919). Престіл також доповнений двома обелісками, між якими по колу розміщено сім картушів із зображеннями бойових відзнак УСС та УГА, відлитих у бронзі.

Тут також розташована крипта, у якій спочиває президент ЗУНР Євген Петрушевич (1863−1941) — громадський і політичний діяч, посол до австрійського парламенту (1907−1918), голова Української парламентської репрезентації, член директорії УНР (1919).