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Білорусь закриває кордон для іноземців

Андрій Котенський

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Білорусь із 1 листопада припиняє в’їзд для іноземців, буцімто у зв’язку з поширенням коронавірусу, пише Українська правда.

 

«З 1 листопада Республіка Білорусь тимчасово призупиняє перетин кордону на в’їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства в автодорожніх пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах (станціях), пунктах пропуску в річкових портах через державний кордон Республіки Білорусь в метою запобігання поширенню інфекції, викликаної COVID-19», – йдеться у повідомленні.

Обмеження не поширюється на осіб, які прибувають до Білорусі через Національний аеропорт Мінськ.

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Також воно не поширюється на громадян РФ, які прямують транзитом через територію Білорусі до Росії.

Крім того, не заборонений в’їзд іноземцям, що слідують транзитом через територію Білорусі відповідно до угоди між урядом Білорусі і Кабінетом міністрів України про спрощений порядок проїзду ділянки автомобільної дороги Славутич – Чорнобильська АЕС, який проходить по території Білорусі.

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