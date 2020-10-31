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Словаччина тестує все населення на COVID. У містах кількагодинні черги

Андрій Котенський

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У Словаччині в суботу розпочалося загальнонаціональне тестування населення на наявність коронавірусу – люди з самого ранку вишикувались у довжелезні черги, повідомляє Європейська правда.

 

Місця, де можна здати аналіз, почали працювати о 7 ранку і зачиняться о 22.  У містах із самого ранку почали формуватись затори і черги охочих здати тест, що можна буде зробити в рамках першого етапу тестування також і в неділю, 1 листопада.

У деяких місцях, зокрема у Братиславі, в черзі довелось очікувати годинами. До операції на підмогу медикам залучено армію.

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Люди проходять швидке тестування на антиген, результати якого сповіщають у запечатаному конверті протягом 15-30 хвилин. Тести на антиген дають швидкі результати, але не вважаються настільки надійними, як ПЛР-тест.

Уряд хоче перевірити на COVID-19 всіх, хто старший ніж 10 років. Президентка Словаччини Зузана Чапутов вже заявила, що вважає цю ідею нездійсненною. Напередодні командам, що проводять тестування, не вистачало персоналу.

Якщо людина отримає позитивний результат тесту, вона повинна самоізолюватися на 10 днів. Той, хто відмовляється здати тест, теж повинен самоізолюватись, за порушення карантину загрожує штраф.

Людина з негативним результатом тесту звільняється від комендантської години, яка буде введена з понеділка.

Населення Словаччини складає близько 5,5 мільйонів осіб. Словаччина є першою країною такого розміру, яка проводить загальнонаціональне тестування.

Пілотні тестування перших чотирьох округів проходили минулими вихідними. Другий етап тестування заплановано на 7-8 листопада.

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