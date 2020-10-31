Помер легендарний актор Шон Коннері

На Багамських островах у віці 90 років помер шотландський актор Шон Коннері, який став відомим після того, як першим зіграв агента 007 – Джеймса Бонда. Повідомляє Громадське.

Про смерть батька повідомив Джейсон Коннері, він «спокійно помер уві сні» після деякого часу боротьби зі хворобою, якою саме ㅡ не уточнюється. Разом із Шоном Коннері на Багамах були члени його родини.

«Сумний день для всіх, хто знав і любив мого тата. Сумна втрата для людей зі всього світу, які насолоджувалися тим, як він використовував свій акторський дар», ㅡ розповів Джейсон.

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Як відомо, Шон Коннері став відомим після того, як зіграв шпигуна Джеймса Бонда у 1962 році. За його участю вийшли сім частин «бондіани». Коннері вважали найкращим актором, який зіграв Бонда.

Загалом він зіграв у понад 70 фільмах, зокрема у «Вбивстві у Східному експресі» (1974), «Ім’я троянди»(1986), Індіана «Джонс та останній хрестовий похід» (1989).

Коннері також лауреат премії «Оскар» за роль другого плану в «Недоторканих», крім того, він отримав чотири статуетки «Золотого глобуса» та п’ять нагород BAFTA.

Актор підтримував ідею незалежності Шотландії від Великої Британії та навіть обіцяв повернутися на Батьківщину з Багам, якщо на референдумі 2014 року більшість підтримає ідею відокремлення. Але тоді 55% висловилися проти незалежності.