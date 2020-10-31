Дев’ятеро львів'ян потрапили до топ-100 найбагатших українців

Журнал НВ та інвестиційна компанія Dragon Capital уклали рейтинг 100 найбагатших українців за підсумками 2020 року. У ньому опинилися одразу дев’ятеро львів’ян – окрім «старих» мультимільйонерів Тараса Барщовського, Віталія Антонова та Володимира Зубика вперше до топ-100 потрапили засновники ІТ-компанії SoftServe Тарас Кицмей, Ярослав Любінець, Тарас Вервега, Юрій Василик і Олег Денис, а також батько голови Львівської обласної державної адміністрації, бізнесмен Зіновій Козицький, пише Zaxid.net.

Згідно з даними рейтингу, першу сходинку сотні найбагатших українців традиційно посів Рінат Ахметов з 6,6 млрд доларів, за останній рік він втратив третину свого статку (-31% проти 2019 року), але все одно не поступився пальмою першості. На другом місці – Віктор Пінчук з 2,42 млрд статків, який протягом року став багатшим на 5%. Третя сходинка – у екс-президента Петра Порошенка з його 1,49 млрд доларів, він збагатився на 19% та піднявся у рейтингу найбагатших українців із шостого місця на третє.

Четвертий – Дмитро Фірташ з 1,27 млрд, серед українських мільярдерів його статки збільшилися найбільше – на 61%. П’яте місце – Вадим Новинський та 1,22 млрд доларів, за рік його бізнес-активи зменшилися на 31%. Шостий – Ігор Коломойський з 1,18 млрд доларів, порівняно з 2019-м мільярдер втратив п’яту частину свого капіталу. На сьомому місці опинилися Олександр і Галина Гереги, статок подружжя за рік перевалив через позначку 1 млрд доларів, додавши 24% проти 2019 року. На восьмому місці – Геннадій Боголюбов з 1,08 млрд грн, за рік він втратив 22%.

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Практично п’ята частина рейтингу 100 найбагатших є новачками. IT-бізнес, активи в online- і offline-торгівлі протягом року подорожчали через карантин та поширення коронавірусу.

Серед львів’ян найвищу позицію в рейтингу посів власник «Галнафтогазу» (мережа АЗС «ОККО») Віталій Антонов, який опинився на 39-му місці. Його статки оцінили у 192 млн доларів, за рік його активи зросли на 19%.

Вперше до рейтингу потрапили власники львівської ІТ-компанії SoftServe. Це Тарас Кицмей (№41, 188 млн доларів), Ярослав Любінець (№ 51, $153 млн), Тарас Вервега (№59, $128 млн), Юрій Василик (№ 77-78, $100 млн) і Олег Денис (№ 77-78, $100 млн).

Сходинку №52 посів батько теперішнього голови Львівської ОДА Зіновій Козицький. Власник компаній «Західнадрасервіс» і Next Bike опинився в рейтингу найбагатших українців вперше, його статки оцінили в 142 млн доларів.

№54 у списку найбагатших – власник групи компаній T.B. Fruit (виробник соків Galicia) Тарас Барщовський. Порівняно із 2019 роком, його статки зросли на 30%, наразі це 137 млн доларів.

У власника будівельної компанії «Інтергал-Буд», колишнього нардепа Володимира Зубика 88-ме місце в рейтингу, за рік він збіднів на 28%, нині його бізнес-активи становлять 86 млн доларів.

За даними укладачів рейтингу, статки 100 найбагатших українців цьогоріч разом коштують 34,4 млрд доларів, це є на 0,4 млрд менше, ніж загальні статки найбагатшої сотні за 2019 рік. Нині українських мільярдерів залишилося лише вісім, а їхнім численним металургійним і хімкомбінатам, вугільним шахтам, залізорудним кар’єрам, комерційним банкам і навіть 30 телеканалам загальна ціна – 16,4 млрд доларів. Статки перших восьми учасників рейтингу найбагатших – це практично половина усіх статків топ-100, все інше припадає на 92 мультимільйонерів.