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Україна ініціює термінове засідання підгрупи ТКГ через загострення на Донбасі

Ольга Денисяка

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Внаслідок порушення перемир’я на Донбасі загинули двоє українських військових. Через це Україна ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у Тристоронній контактній групі. Про це повідомила пресслужба української делегації в ТКГ.

 

Сьогодні вночі бойовики вели обстріли, використовуючи АГС (автоматичний гранатомет, – ред) та підствольні гранатомети. Загинули двоє бійців ООС, ще двоє військових постраждали.

«Українська делегація ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ», – йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що Україна вимагатиме від російської сторони та представників ОБСЄ вжити заходів щодо припинення порушень режиму тиші та ескалації збройного конфлікту, яка має ознаки заделегідь запланованої.

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