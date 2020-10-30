Україна ініціює термінове засідання підгрупи ТКГ через загострення на Донбасі

Внаслідок порушення перемир’я на Донбасі загинули двоє українських військових. Через це Україна ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у Тристоронній контактній групі. Про це повідомила пресслужба української делегації в ТКГ.
Сьогодні вночі бойовики вели обстріли, використовуючи АГС (автоматичний гранатомет, – ред) та підствольні гранатомети. Загинули двоє бійців ООС, ще двоє військових постраждали.
«Українська делегація ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ», – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що Україна вимагатиме від російської сторони та представників ОБСЄ вжити заходів щодо припинення порушень режиму тиші та ескалації збройного конфлікту, яка має ознаки заделегідь запланованої.
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Ольга Денисяка