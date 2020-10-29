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Від ускладнень СOVID-19 помер викладач Академії сухопутних військ

Вероніка Рой

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У середу, 28 жовтня, від ускладнень коронавірусної інфекції помер викладач Національної академії сухопутних військ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Начальник Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук.

 

«Вчора, внаслідок важкого перебігу хвороби, спричиненої коронавірусною інфекцією, на 69 році пішов з життя наш колега, високий професіонал, старший викладач кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення полковник запасу Володимир Павлючик», – написав Павло Ткачук.

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Володимир Павлючик – досвідчений військовий інженер, пройшов всі ланки військового управління, завершив військову службу на посаді начальника інженерної служби армії.

За роки викладання в стінах Національної академії Володимир Павлючик долучися до вишколу сотень висококваліфікованих офіцерів, вміло та самовіддано передавав власні знання та величезний досвід новим поколінням військових інженерів Збройних Сил України.

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