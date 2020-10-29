ТВК оголосила результати виборів на голову Львівської ОТГ

Міська територіальна виборча комісія оголосила результати першого туру виборів мера Львова. Відтак у другий тур виходять Андрій Садовий і Олег Синютка, розрив між якими перевищив 20 тис. голосів. Про це пише Zaxid.net з посиланням на останні дані міської ТВК.
Загалом у виборах взяли участь трохи більше 227 тис. виборців. За результатами підрахунку 100% електронних бюлетенів, мер Львова Андрій Садовий отримав 90812 голосів виборців (39,96%), його конкурента Олега Синютку підтримали 70504 виборці (31,03%).
Інші кандидати набрали:
- Руслан Кошулинський – 9,74% (22123 голосів),
- Ярослав Рущишин – 4,67% (10620),
- Ігор Зінкевич – 3,37% (7655),
- Ігор Васюник – 2,95% (6693),
- Юлія Гвоздович – 2,30% (5225),
- Тарас Кльофа – 1,63% (3700).
Решта кандидатів отримали менше 3000 голосів кожен.
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Інфографіка: Zaxid.net
Вероніка Рой