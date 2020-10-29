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На заході України прогнозують похолодання, а в Карпатах – сніг

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 30 жовтня, на заході України прогнозують похолодання, температура повітря опуститься до +13 градусів. Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко у Telegram.

 

«Вже завтра відчутно похолоднішає на заході України, вдень там до +9+13 градусів. А в суботу це похолодання пошириться далі. У більшості областей України завтра, в п’ятницю, очікується +11+15 градусів, на Півдні та південному сході +15+18 градусів», – повідомила Наталія Діденко.

У Карпатах прогнозують мокрий сніг.

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За даними Львівського гідрометцентру, у п’ятницю у Львові прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без опадів, лише ввечері – місцями дощ. Вночі та вранці можливий туман. Температура вночі 3 – 8° тепла, вдень 12 – 17° тепла. Вітер західний, 5 – 10 м/с.

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