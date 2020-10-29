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Друга хвиля пандемії у Європі повʼязана з новим штамом коронавірусу, – дослідження

Вероніка Рой

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Вчені дійшли висновку, що більшість нових випадків коронавірусу в Європі повʼязана з мутованим штамом коронавірусу 20A.EU1, який був виявлений влітку в Іспанії й поширився туристами континентом. Про це повідомляє Business Insider, передає Укрінформ.

 

За словами дослідників Базельського університету, Вищої технічної школи Цюріха й іспанського проєкту SeqCOVID, уперше новий штам був виявлений у червні у робітників ферм на північному сході Іспанії.

Після цього туристи-мандрівники його стали поширювати, та до липня він вже був присутній у щонайменше шістьох європейських країнах. Більш того, до жовтня 20A.EU1 вже виявили в 12 країнах континенту, а також у Гонконзі й Новій Зеландії.

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Вчені зауважують, що наразі немає даних про те, що новий штам коронавірусу є більш смертельним.

Водночас вони переконані, що наразі в Європі присутні сотні варіантів коронавірусу, проте вони не є настільки поширеними, як кластер штаму 20A.EU1.

Зазначимо, у світі станом на 29 жовтня зареєстрували 44 910 979 випадків коронавірусної інфекції. Зокрема, з початку пандемії від хвороби померла 1 181 151 особа, одужало 32 796 825 осіб.

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