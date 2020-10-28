У Львові для незрячих адаптували 8 нових фільмів

У 2020 році львівська команда аудіодискрипторів адаптувала для незрячих дорослих та дітей 8 нових фільмів. Про це повідомила координаторка проєктів з аудіодискрипції Оксана Потимко.

«Львівський осередок Української спілки інвалідів цьогоріч зробив серію художніх фільмів, адаптувавши їх для незрячих шляхом створення аудіодискрипції. Мова йде про спеціальний коментар, який дозволяє «бачити» те, що відбувається на екрані. Нашими фінансовими партнерами в цьому були Український культурний фонд, Львівська міська рада та «Казка на білих лапах». Фільми ми добирали самі, адже намагались адаптувати дуже різножанрове кіно. Сюди увійшли сучасні фільми, які хотіли «побачити» незрячі з цілої України», – цитує пресслужба ЛМР Оксану Потимко.

У 2020 році львівські аудіодискриптори адаптували для незрячих 8 художніх фільмів:

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«Заборонений» (режисер Роман Бровко);

«Позивний «Бандерас» (режисер Заза Буадзе);

«Фокстер і Макс» (режисер Анатолій Матешко);

«Хайтарма» (режисер Ахтем Сеїтаблаєв);

«Пекельна хоругва» (режисер Михайло Костров);

«Політ золотої мушки» (режисер Іван Кравчишин);

«Пригоди Паддінгтона» (режисер Пол Кінг).

«Пригоди Святого Миколая» (режисер Олексій Степанов).

Створення аудіодискрипції до фільму займає від 1,5 до 3 місяців. Аудіодискрипція (коментар, опис візуального ряду) твориться поетапно: багаторазовий перегляд фільму, виокремлення пауз, написання коментаря, його первинна експертиза, визвучення коментаря в студії звукозапису, накладання коментаря на відеоряд фільму, повторна експертиза, коригування. На всіх етапах, окрім фахових аудіодискрипторів, до роботи залучені незрячі особи.

У команді львівських аудіодискрипторів – Олександра Бонковська, Оксана Потимко, Ярослав Нудик, Ярослав Босий, Олег Сук, Леся Чебан, Тетяна Дитина.

Загальний бюджет адаптації усіх 8 фільмів склав 487 тисяч гривень.

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