ПриватБанк та Нафтогаз запустили онлайн-сервіс «Газ для людей»

Із 1 серпня держава більше не регулює ціни на газ, і єдиної фіксованої ціни в Україні немає. За кінцеву вартість газу для людей відповідають газозбутові компанії. Натомість споживачі газу отримали можливість вибрати, у кого купувати газ та до якої газопостачальної компанії підключитися.

22 жовтня найбільший за розмірами активів український банк ПриватБанк запустив перший в Україні онлайн сервіс підписки та керування постачальниками комунальних послуг. Вже сьогодні у веб-версії Приват24 можна за декілька кліків підключитися до газопостачання від ТОВ газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

За словами Голови правління ПриватБанку Петра Крумханзла, українці отримали можливість обирати власного постачальника газу, і для цього не потрібно жодних паперів, чи кудись йти, адже можна укласти договір не виходячи із дому. Новий сервіс доступний більш ніж 12 мільйонам клієнтів банку – користувачам найпопулярнішого в Україні інтернет-банкінгу Приват24 .

«Українці є одними з найактивніших користувачів інтернет банкінгу у світі, лише за три останні роки кількість клієнтів Приват24 зросла із 5 до 12 мільйонів, які віддали переваги онлайн банкінгу. Тепер ми йдемо далі – розширюємо платформу оплати комунальних послуг та даємо українцям можливість обирати власного постачальника газу. Ніяких паперів, офісів газопостачальника або відділень банку – укласти договір на постачання газу можна за декілька кліків та підписати його електронним підписом. Надалі контролювати поставки онлайн та оплачувати послуги через «Приват24». Це принципово нова платформа, яка відкрита для співпраці з постачальниками будь яких послуг в країні», – зазначив Петро Крумханзл.

Водночас, директор ГК «Нафтогаз України» Максим Рабінович розповів, що в Україні 12,5 млн домогосподарств використовує природний газ в побуті. Партнерство з великим державним банком надає більше можливостей економити для побутових споживачів газу. До прикладу ціна газу від ГК «Нафтогаз України» цього місяця до 40% нижча, аніж в інших газопостачальних компаній.

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» активно працює над розширенням партнерської мережі. Партнерство з великим державним банком надає більше можливостей для побутових споживачів газу приєднатися до «Нафтогазу». Ми очікуємо, що співпраця з ПриватБанком зробить газовий сервіс ще зручнішим для клієнтів», – повідомив Максим Рабінович.

У новому сервісі ПриватБанку процес зміни постачальника газу доволі простий. На веб сайті Приват24 потрібно обрати розділ «Послуги/Мої постачальники/Газопостачання». Наступний крок – вибрати адресу помешкання, яке бажаєте перевести на обслуговування до нового постачальника газу.

Під карткою з адресою розташована вкладка «Газопостачання» з чинним тарифом на блакитне паливо від «Нафтогазу». Натиснувши на вкладку «Нафтогаз», потрібно у формі приєднання зазначити/вказати персональні дані та EIC-код (індивідуальний газовий код помешкання, вказаний у квитанції за розподіл газу).

Підписати сформовану заявку можна також у смартфоні за допомогою безкоштовного додатку SmartID – кваліфікований електронний підпис, що є аналогом вашого власноручного підпису. При цьому жодних додаткових пристроїв для зберігання е-підпису не потрібно. SmartID зберігається в захищеному хмарному сховищі, а використання е-підпису підтверджено Законом України «Про електронні довірчі послуги».

Після відправки заявки з клієнтом впродовж трьох днів зв’яжуться спеціалісти ГК «Нафтогаз України» для завершення процедури підключення.

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До слова, ГК «Нафтогаз України» пропонує для своїх побутових клієнтів два тарифи на газ. Якщо ви звикли оплачувати використаний газ за поточними цінами то для вас пропонують тариф «Місячний». Умови тарифу підійдуть тим, хто хоче виграти від сезонного зниження ціни на газ. А якщо ж ви не хочете турбуватись про щомісячне коливання цін на газ, то є можливість її зафіксувати на рік із тарифом «Річний» та забезпечити собі рівномірні витрати за газ протягом року, сплачуючи однакову суму щомісяця.

На сьогодні компанія займає приблизно 2% роздрібного ринку газу в Україні, але у найближчі роки завдяки вигідним тарифним планам, акціям та пакетним пропозиціям, «Нафтогаз» планує збільшити свою частку – до 15%.

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