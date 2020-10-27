Нафтогаз у листопаді підвищить ціни на газ для населення

У листопаді Нафтогаз підвищує ціни на газ у межах «Місячного» та «Річного» тарифів у зв’язку з традиційним зростанням вартості блакитного палива в опалювальний сезон. Про це інформує пресслужба Нафтогазу.

Ціна на природний газ в листопаді в рамках тарифу «Місячний» складає 6,33 грн/куб.м. Для тих клієнтів, які у листопаді підключать тариф «Річний», ціна газу на наступні 12 місяців становитиме 6,45 грн/куб.м. Натомість, клієнти, які підключили тариф «Річний» в попередні періоди продовжуватимуть сплачувати за газ по ціні, яку зафіксували при переході на річний тариф.

Крім того, до 31 жовтня включно ще можна встигнути підключити тариф «Річний» по ціні 5,24 грн/куб.м.

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«Зазначений тариф дає змогу застрахуватися від подальших цінових коливань та зробити витрати на газ планомірними. Однакові щомісячні платежі в рамках тарифу «Річний» допоможуть знизити фінансове навантаження на сімейний бюджет в опалювальний період, коли споживання газу більше, а ціна на нього вища, ніж у міжсезоння. Зміни цін на газ в листопаді обумовлені, в першу чергу, сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на блакитне паливо», – кажуть в Нафтогазі.

Зазначимо, у жовтні ціна на газ у межах тарифу «Місячний» становить 4,7 грн грн/куб.м. з ПДВ, без вартості розподілу (доставки), у межах тарифу «Річний» – 5,24 грн/куб.м. з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

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