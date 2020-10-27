Без опадів та до +18 градусів: прогноз погоди на 28 жовтня у Львові

У середу, 28 жовтня, у Львові прогнозують теплу погоду, опадів не передбачається. Про це інформує Львівський регіональний гідрометцентр.
Завтра у Львові опадів не передбачається, можлива мінлива хмарність. Вночі та вранці можливий місцями туман.
Вітер буде південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі становитиме 4-9° тепла, а вдень – 13-18° тепла.
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Вероніка Рой