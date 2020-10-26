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За кого голосували на виборах до Львівської міськради пенсіонери і молодь

Соломія Головіна

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Соціологи проаналізували, як голосували виборці різних вікових груп на виборах до Львівської міської ради. «Європейська Солідарність» отримала найбільшу підтримку серед виборців майже всіх поколінь, окрім вікової групи 18-29 років. Такі дані екзит-полу, проведеного студією Савіка Шустера, телеканалом «Україна 24» та соціологічною компанією «Liberty Report».

 

Як свідчать результати їхнього екзит-полу, до Львівської міської ради проходять 5 партій: «Європейська Солідарність» (30,74%), «Самопоміч» (24,12%),  «Голос» (9,78%), «Свобода» (7,52%), «Варта» (5,06%). Водночас на межі 5% бар’єру – «Слуга народу» (4, 74%) та «Українська Галицька партія» (4,65%).

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Зокрема, соціологи проаналізували особливості голосування різних вікових груп виборців. Найбільшу підтримку серед виборців 30-60 років і старше отримала «Європейська Солідарність». «Самопоміч» найкраще підтримали виборці віком від 18 до 29 років.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбувалися вибори до місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. Виборчі дільниці працюють із 08.00 до 20.00 год.

Зазначимо, за даними екзит-полів, у другому турі за крісло мера Львова змагатимуться Андрій Садовий та Олег Синютка.

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