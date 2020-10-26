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27 жовтня погода потішить львів’ян теплом

Вероніка Рой

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У вівторок, 27 жовтня, у Львові прогнозують сонячну погоду, стовпчики термометра піднімуться до 20 градусів тепла. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

 

Завтра опадів у Львові не прогнозують, можлива мінлива хмарність. Вночі та вранці може бути слабкий туман.

Температура вночі становитиме 5-10° тепла, а вдень – 15-20° тепла. Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.

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