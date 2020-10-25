Пухнастий Конан, гавкучий Бурбон та ще троє стареньких песиків мріють про дім

ЛКП «Лев» шукає люблячих господарів для п’яти собак, які мріють про дім.

«Наші найслухняніші і найніжніші хлопчики, кожен по-своєму хороший. Вони з тих, хто ніколи не нав’язується і не вистрибує зі штанів, щоб комусь сподобатися, ніби заздалегідь впевнені, що програють в конкуренції молодим і гарним. Зате, коли хтось з волонтерів бере на прогулянку саме їх – це така радість і така вдячність, що на це неможливо дивитися без сліз», – зазначають у ЛКП «Лев».

Мерлін, 13 років

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Метис ердельтер’єра. Дружелюбний і дуже милий собака. Має вікові проблеми з суглобами, через що дуже кумедно і неспішно ходить. Залюбки складе компанію людині, яка любить прогулятися до скверика і назад.

Геллерт, 12 років

Найвеселіший хлопець з підбірки. Досі бігає і стрибає не гірше за цуцика. Але, в порівнянні з тим же цуциком, не гризе взуття і знає, що туалетні справи треба робити на вулиці. Зовсім невеликий, якраз для квартири.

Бурбон, 8 років

Милий хлопчик з вухами типу «одне туди, друге сюди». Дідусь він тільки за паспортом, а насправді – молодий смішний, активний собака, який любить весело гавкати. Він в хорошій формі, міг би бути трішки охоронцем.

Конан, 10 років

Маленький, ніжний песик з пухнастою і дуже м’якенькою шерстю – він так нагадує кульбабку! Для фото позував, як серйозний пан, але переважно він посміхається, кумедно бігає і розмахує своїми вухами-метеликами.

Ельвінг, 9 років

Це дуже молодий дідусь, нібито метис спаніеля. Має коротенький хвостик, і коли його обіймаєш і кажеш хороші слова, розмахує ним і видає свою радість. А коли не маєш на нього часу, сидить з сумними очима і гасне. Він дуже любить гуляти.

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Фото: Олег Циб