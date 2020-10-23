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Учням хочуть заборонити використання телефонів у школах

Вероніка Рой

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В українських  школах хочуть заборонити використання мобільних телефонів та інших пристроїв, які мають підключення до мережі. Проте школи зможуть запроваджувати такі правила індивідуально. Відповідний законопроєкт був зареєстрований на сайті Верховної Ради, передає УП.

 

Як зазначається в документі, використання гаджетів забороняється всім учасникам освітнього процесу, крім осіб з особливими освітніми потребами. Як виняток, користуватися технічними засобами можна в навчальних цілях.

Автори проекту наголошують, що така ініціатива необхідна щоб навчити дітей самостійно обмежувати час, який вони витрачають на соціальні мережі і онлайн-ігри.

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«Законопроект розроблено з метою допомогти дітям зосередитися на заняттях, навчитися спілкуватися один з одним і скоротити використання соціальних мереж», – зазначається у пояснювальній записці.

Крім того, на думку авторів, така заборона зменшить випадки інтрнет-булінгу та крадіжок у школах.

При цьому зазначається, що  остаточне рішення будуть ухвалювати директори шкіл.

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