На Львівщині розшукують зниклого 84-річного чоловіка

У Перемишлянському районі розшукують 84-річного чоловіка, який зник безвісті два дні тому. До пошуку зниклого просять долучитися волонтерів. Про це інформує пошуково-рятувальна волонтерська асоціація.

84-річний Юрій Чудінов зник о 6 год. ранку 21 жовтня. Місце зникнення: ліс поблизу с. Волове, що у Перемишлянському районі.

Зріст: 155 – 160 см.

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Особливі прикмети: кульгає на ліву ногу, шрам на руці, попіломи, шрам на нозі

Був одягнутий: Сині гумаки, штани камуфляжні, сіра куртка, шапка чорна в’язана, червоний рюкзак.

Для пошуку чоловіка потрібні волонтери. Всю інформацію про зниклого просять повідомляти за номерами 102 або +380 (97) 697-26-08.

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