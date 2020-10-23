Фільм про Гаррі Поттера та мультфільм про пінгвінів з Мадагаскару стануть доступними для незрячих українців

У рамках фестивалю «Дні доступного кіно» фільм про Гаррі Поттера та мультфільм про пінгвінів з Мадагаскару вперше стануть доступні для людей з порушеннями зору. Про це повідомляють організатори заходу.

Фестиваль відбудеться з 26 по 30 жовтня безкоштовно онлайн. Спеціально для фестивалю агенція «Доступне кіно» створила звукоопис до першого фільму із серії про хлопчика-чарівника «Гаррі Поттер і філософський камінь» (2001) Кріса Коламбуса та анімаційного фільму «Мадагаскар» (2005) студії DreamWorks Animation. Стрічки можна буде переглянути на платформі національного онлайн-кінотеатру sweet.tv.

До програми фестивалю «Дні доступного кіно» також увійшли сучасні українські стрічки, що вийшли у широкий прокат минулого року – документальний фільм «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго» Надії Парфан та мюзикл «Гуцулка Ксеня» Олени Дем’яненко, а також фільми української класики, які вперше з’являться у відкритому доступі та будуть доступні для перегляду всім бажаючим протягом усього фестивалю – «Тіні забутих предків» (1964) Сергія Параджанова, «Земля» (1930) Олександра Довженка і «Пропала грамота» (1984) Бориса Івченка.

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Переглянути фільми фестивальної програми можна буде безкоштовно на офіційному сайті агенції «Доступне кіно», а також партнерських майданчиках – онлайн-кінотеатрах sweet.tv і Takflix.

Всі фільми фестивалю «Дні доступного кіно» будуть вперше доступні для незрячих або нечуючих людей. Подивитись кіно глядачі з порушеннями зору матимуть змогу за допомогою безкоштовного застосунку для смартфонів Earcatch, а глядачі з порушенням слуху зможуть увімкнути субтитри на самому фільмі.

Звукоописи до фільмів створені за підтримки Українського культурного фонду. Фестиваль підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи.

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