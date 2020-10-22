В Італії через пандемію скасували знамениті різдвяні ярмарки

Одні з найпопулярніших в Італії різдвяних заходів цього року не відбудуться, оскільки влада альпійського регіону Трентіно-Альто-Адідже, що на півночі країни біля кордону з Австрією, скасувала їх через коронавірусні обмеження. Про це пише Укрінформ з посиланням на The Local.

Так, місцева влада цього тижня заявила, що традиційні масштабні різдвяні ярмарки цьогоріч не відбудуться у звичайному режимі.

Нещодавній указ уряду Італії про надзвичайний стан забороняє проведення фестивалів та ярмарків, оскільки вони є велелюдними заходами, що можуть сприяти активному поширенню коронавірусу. Хоча цей указ і не забороняє ринки й базари як такі.

Реклама партнерів

«Наше рішення щодо різдвяних ярмарків не було легким. Але це було необхідно, тому що небезпечне місто не може привабити туристів» – прокоментував Франко Янезеллі, мер Тренто, головного міста провінції Трентіно.

За його словами, на цей момент пріоритетом є підтримка роботи шкіл і підприємств.

«Тому ми повинні відмовитися від усього, що не є необхідним», – додав посадовець.

Він також оголосив, що середнім школам доведеться проводити 30% занять онлайн, а бари повинні закриватися о 23:00.

Зазначається, що скасування популярних різдвяних ярмарків є важким ударом для туристичної індустрії регіону, адже вони приносять десятки мільйонів євро для місцевої економіки.

Зазначимо, в Італія навесні цього року була однією з найбільш постраждалих від пандемії COVID-19 країн Європи, наразі фіксується друга хвиля. Епідеміологічна ситуація в країні загострюється.

Нагадаємо, влада Варшави вирішила скасувати в цьому році святкування Нового року у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.