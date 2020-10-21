За тиждень на COVID-19 захворіла рекордна кількість людей, – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала рекордну кількість випадків хворих на COVID-19 за 12-18 жовтня – 2,4 млн хворих. Про це йдеться у звіті ВООЗ, передає УП.

«Станом на 18 жовтня більше 40 мільйонів випадків захворювання і 1,1 мільйона смертей зареєстрували в усьому світі: за останній тиждень було зареєстровано понад 2,4 мільйона нових випадків і 36 тисяч нових смертей», – йдеться у повідомленні.

У ВООЗ відзначають, що кількість нових випадків зростає, так само, як і кількість смертельних випадків. Зокрема, у Європі за тиждень кількість нових випадків зросла на 25%.

Реклама партнерів

Нагадаємо, в Україні станом на 21 жовтня зафіксовано 315 826 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу коронавірус виявлено у 6 719 людей – це антирекорд з початку карантину.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.