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За тиждень на COVID-19 захворіла рекордна кількість людей, – ВООЗ

Вероніка Рой

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Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала рекордну кількість випадків хворих на COVID-19 за 12-18 жовтня – 2,4 млн хворих. Про це йдеться у звіті ВООЗ, передає УП.

 

«Станом на 18 жовтня більше 40 мільйонів випадків захворювання і 1,1 мільйона смертей зареєстрували в усьому світі: за останній тиждень було зареєстровано понад 2,4 мільйона нових випадків і 36 тисяч нових смертей», – йдеться у повідомленні.

У ВООЗ відзначають, що кількість нових випадків зростає, так само, як і кількість смертельних випадків. Зокрема, у Європі за тиждень кількість нових випадків зросла на 25%.

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Нагадаємо, в Україні станом на 21 жовтня зафіксовано 315 826 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу коронавірус виявлено у 6 719 людей – це антирекорд з початку карантину.

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