«Велосипедом на роботу»: львів’ян закликають 22 жовтня долучитися до акції

У четвер, 22 жовтня, закликають долучитися до осінню акцію «Велосипедом на роботу». Про це інформують організатори заходу.

В цей день львів’ян закликають їхати на роботу велосипедом. Захід відбудеться з 8 до 9 години ранку.

«Зустріч проходитиме у форматі велосніданку. У дружній атмосфері учасники зможуть обговорити найболючіші питання, і поділитись досвідом пересування містом на велосипеді в прохолодні осінні дні. А також пригоститись, чи когось пригостити, гарячими напоями і смаколиками», – зазначають організатори.

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