Папа Римський підтримав одностатеві цивільні шлюби

Папа Римський Франциск висловився на підтримку одностатевих партнерств, заявивши, що гомосексуали повинні бути захищені відповідним законом про цивільне партнерство. Про це він розповів у документальному фільмі «Франциск». Пише УП з посиланням на Reuters.

«Гомосексуали мають право бути в сім’ї. Вони діти Божі і мають право на сім’ю. Ніхто не повинен бути через це покинутим або нещасним», – сказав Франциск.

Глава католицької церкви закликав до прийняття «закону про цивільний союз».

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«Ми повинні створити закон про цивільний союз. Так вони будуть захищені законом. Я підтримую це», – сказав він.

Режисер документального фільму «Франциск» – Євген Афінеєвський. Він також знімав стрічку «Зима у вогні: Боротьба України за свободу».

У стрічці «Франциск» йдеться про війну в Сирії і Україні, а також про переслідування мусульман рохінджа.

У фільмі Папа Франциск відповідає на питання, ділячись «зворушливими прикладами зі своїх життєвих уроків», відновлюючи ідеали, які «можуть допомогти нам побудувати міст до кращого майбутнього».

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