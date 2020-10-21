Компанійська Афіна та діловий зубастик Гуфі. Вісім собак, які шукають господарів

ЛКП «Лев» шукає люблячу сім’ю для вісьмох новеньких підопічних собак.

АФІНА, 1 рік

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Місце відлову: вул. Б. Хмельницького. Малесенька, потішна дівчинка. Виглядає тихою, скромною собачкою з сумними очима, а насправді – ще та мадам, весела, компанійська і без жодних комплексів.

ФІСТАШКА, 3 роки

Місце відлову: р-к «Добробут». Дуже мила і ласкава собачка. Виглядає дуже благородно і поводить себе так само. Відкрита, смішна і абсолютно соціалізована. Вуха, як у слоненятка.

ГУФІ, 2 роки

Місце відлову: вул. Довбуша. Малий і дуже діловий зубастик. Любить тупотіти, гавкати і підстрибувати, щоб на нього нарешті звернули увагу. Дуже би хотів, щоб його сприймали серйозно, але дивитися на цього коротуна без посмішки неможливо.

МАПА, 7 років

Місце відлову: вул. Татарбунарська. Налякана, тиха дівчинка, яка потрапили до нас з званою раною на шиї. Зараз у неї вже все гаразд. Вчиться гуляти на повідку і трішки більше довіряти людям.

ХВОЯ, 1 рік

Місце відлову: вул. Городоцька. Молодесеньке, веселе, рожевовухе дівчатко. Настільки радіє людям, прогулянкам і всьому навколо, що навіть не помітила, як почала ходити на повідку. А до того казала: «Я не вмію, я не буду».

ВЕНОМ, 11 років

Місце відлову: вул. Дж. Вашингтона. Він в нас не вперше, ми знаємо, хто він і чий. Він старенький і на самовигулі. Тільки цього разу потрапив до нас з облисінням і з новоутворенням. І одразу став господарям непотрібним.

МОНРО, 1 рік

Місце відлову: вул. В. Великого. Вихована, вродлива, не худенька дівчинка. Бігала вулицями, тічкуючи і шукаючи пригод, після чого має кілька кусаних ран на тілі. Шукаємо наразі її попередніх власників.

КРОН, 2 роки

Місце відлову: вул. Рубчака. Чудовий гавкаючий хлопчик. Цілком можливо, що був домашнім. Не знає команд і не надто слухняно себе поводить, але видно, що його любили, цілували і часом розчісували. Господарю, знайдись!

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Фото: ЛКП «Лев»