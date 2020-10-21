Де львів’яни можуть безкоштовно прочіпувати собак. Локації

До кінця жовтня у районах Львова діятимуть виїзні акції з безкоштовного чіпування собак разом з ветеринарами Першої комунальної ветеринарної клініки ЛКП «Лев». Про це інформує пресслужба ЛКП «Лев».

Безкоштовне чіпування чотирилапих відбудеться у наступних локаціях:

22 жовтня — Пасічна, кінцева зупинка трамваю №2 (з 16:30 до 18:30)

23 жовтня — Чорновола, парк 700-річчя (з 16:30 до 18:30)

24 жовтня — Рясне 1, сквер, Шевченка, 258 (з 15 до 18)

29 жовтня — Збоїща – на розі вулиць Чигиринська і Творча (біля спортивного комплексу з плавання) (з 16:30 до 18:30)

30 жовтня — Брюховичі, Курортна, 2 (з 16:30 до 18:30)

31 жовтня — Рясне 2, біля школи №100 (з 15 до 18).

В ЛКП «Лев» нагадують:

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собаку повинен супроводжувати її власник;

власнику слід мати при собі свій паспорт та ветеринарний паспорт собаки;

собака повинен мати дійсну вакцинацію від сказу (з відповідною відміткою у ветпаспорті)

не забудьте взяти з собою маску (для себе), а також повідок і за потреби намордник (для вашого чотирилапого)

Для того, щоб процес відбувався швидше, підготуйте профіль собаки завчасно за посиланням. В такому разі на локації залишиться лише ввести чіп та підв’язати його в системі до профілю, що ви створили — так процедура триватиме не більше 3 хвилин, що дозволить прочіпувати більшу кількість чотирилапих.

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