ОСТАННІ НОВИНИ

Де львів’яни можуть безкоштовно прочіпувати собак. Локації

Вероніка Рой

|

До кінця жовтня у районах Львова діятимуть виїзні акції з безкоштовного чіпування собак разом з ветеринарами Першої комунальної ветеринарної клініки ЛКП «Лев». Про це інформує пресслужба ЛКП «Лев».

 

Безкоштовне чіпування чотирилапих відбудеться у наступних локаціях:

  • 22 жовтня — Пасічна, кінцева зупинка трамваю №2 (з 16:30 до 18:30)
  • 23 жовтня — Чорновола, парк 700-річчя (з 16:30 до 18:30)
  • 24 жовтня — Рясне 1, сквер, Шевченка, 258 (з 15 до 18)
  • 29 жовтня — Збоїща – на розі вулиць Чигиринська і Творча (біля спортивного комплексу з плавання) (з 16:30 до 18:30)
  • 30 жовтня — Брюховичі, Курортна, 2 (з 16:30 до 18:30)
  • 31 жовтня — Рясне 2, біля школи №100 (з 15 до 18).

В ЛКП «Лев» нагадують:

Реклама партнерів
  • собаку повинен супроводжувати її власник;
  • власнику слід мати при собі свій паспорт та ветеринарний паспорт собаки;
  • собака повинен мати дійсну вакцинацію від сказу (з відповідною відміткою у ветпаспорті)
  • не забудьте взяти з собою маску (для себе), а також повідок і за потреби намордник (для вашого чотирилапого)

Для того, щоб процес відбувався швидше, підготуйте профіль собаки завчасно за посиланням. В такому разі на локації залишиться лише ввести чіп та підв’язати його в системі до профілю, що ви створили — так процедура триватиме не більше 3 хвилин, що дозволить прочіпувати більшу кількість чотирилапих.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року
Людмила БУРДА
«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року

24 жовтня на сторінках у Facebook та YouTube транслюватимуть концерт «Ковчег: the best». Ініціаторками проєкту є дириген...

Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!
Вероніка РОЙ
Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!

Їх 10 і вони надзвичайно сильні духом та відчайдушні. Мова йде про відважних «Бунтарок», команду пластового куреня, котр...

Ціна одного «фейку»: чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу?
Микола СТАХ
Ціна одного «фейку»: чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу?

Чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу? Пів року тому Андрій Садовий позбавив...

Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни

Аби підтримати громадян у наш пандемічний час, найбільший за багатьма показниками представник галузі роздрібної торгівлі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...