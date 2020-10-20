Перша країна Європи повернулась до жорсткого карантину

Ірландія стала першою країною Європи, яка повертається до жорсткого карантину через поширення коронавірусу. Локдаун триватиме з 21 жовтня до 1 грудня. Про це повідомляє hromadske з посиланням на BBC.

На період дії обмежень скоротять кількість поїздок маршрутів громадського транспорту. Жителям країни заборонять відходити від своїх будинків далі, ніж за 5 кілометрів. Виняток — відвідування роботи, лікаря чи невідкладні сімейні обставини.

Також забороняють проводити вечірки та інші масові заходи у приватних будинках і прибудинкових територіях.

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Роздрібні магазини з товарами, які не є предметами першої необхідності, салони краси, музеї, галереї та інші установи культури закриють. Ресторани та кав’ярні працюватимуть лише на винос. До кінця року дозволяється проводити весілля, але гостей має бути до 25 людей. На похоронах можуть бути до 10 людей.

Школи та дитячі садочки продовжать працювати. Влада не забороняє проводити змагання з елітних видів спорту.

Наразі у країні офіційно виявили 50,9 тисячі хворих із COVID-19. З них 1 852 людини померли від ускладнень та понад 23 тисячі пацієнтів одужали. За останню добу виявили 298 нових випадків.

Попри те, що щоденний приріст хворих в Ірландії менший, ніж в інших європейських країнах, влада вирішила запобігти погіршенню ситуації. До речі, в Україні в середньому щодоби виявляють 5 тисяч нових хворих.

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