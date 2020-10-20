ОСТАННІ НОВИНИ

Перша країна Європи повернулась до жорсткого карантину

Ольга Денисяка

|

Ірландія стала першою країною Європи, яка повертається до жорсткого карантину через поширення коронавірусу. Локдаун триватиме з 21 жовтня до 1 грудня. Про це повідомляє hromadske з посиланням на BBC.

 

На період дії обмежень скоротять кількість поїздок маршрутів громадського транспорту. Жителям країни заборонять відходити від своїх будинків далі, ніж за 5 кілометрів. Виняток — відвідування роботи, лікаря чи невідкладні сімейні обставини.

Також забороняють проводити вечірки та інші масові заходи у приватних будинках і прибудинкових територіях.

Реклама партнерів

 

Роздрібні магазини з товарами, які не є предметами першої необхідності, салони краси, музеї, галереї та інші установи культури закриють. Ресторани та кав’ярні працюватимуть лише на винос. До кінця року дозволяється проводити весілля, але гостей має бути до 25 людей. На похоронах можуть бути до 10 людей.

Школи та дитячі садочки продовжать працювати. Влада не забороняє проводити змагання з елітних видів спорту.

Наразі у країні офіційно виявили 50,9 тисячі хворих із COVID-19. З них 1 852 людини померли від ускладнень та понад 23 тисячі пацієнтів одужали. За останню добу виявили 298 нових випадків.

Попри те, що щоденний приріст хворих в Ірландії менший, ніж в інших європейських країнах, влада вирішила запобігти погіршенню ситуації. До речі, в Україні в середньому щодоби виявляють 5 тисяч нових хворих.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!
Вероніка РОЙ
Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!

Їх 10 і вони надзвичайно сильні духом та відчайдушні. Мова йде про відважних «Бунтарок», команду пластового куреня, котр...

Ціна одного «фейку»: чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу?
Микола СТАХ
Ціна одного «фейку»: чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу?

Чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу? Пів року тому Андрій Садовий позбавив...

Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни

Аби підтримати громадян у наш пандемічний час, найбільший за багатьма показниками представник галузі роздрібної торгівлі...

Новий рівень ритейлу: за рахунок яких сервісів купувати товари в «АТБ» безпечно, комфортно та просто
Анастасія ПИЖ
Новий рівень ритейлу: за рахунок яких сервісів купувати товари в «АТБ» безпечно, комфортно та просто

Незважаючи на складний рік пандемії коронавірусу, карантину та обмежень, найбільша торговельна мережа України продовжує ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...