Ведмедя з бази відпочинку «Шепільська» переведуть у «Домажир» наступного року

У ведмежий притулок «Домажир» з наступного року переведуть ведмедя із відпочинкового комплексу «Шепільська» у Стрийському районі. Про це мовиться у повідомленні Facebook-сторінки притулку.

Як зазначається, адміністрація відпочинкового комплексу висловила бажання передати ведмедя на утримання до притулку. У «Домажирі» наголошують, що наразі для нового мешканця нема вільного вольєра.

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«Можливість переїзду ведмедя до притулку може бути розглянуто з наступного року після завершення будівництва нових вольєрів», – наголосили у притулку.

Цього тижня спеціалісти ведмежого притулку «Домажир» та ЛКП «Лев» виїхали на місце для огляду ведмедя.

«Спільними зусиллями притулку, ЛКП «Лев» та адміністрацією відпочинкового комплексу «Шепільська» проведено огляд ведмедя, оброблено рани та зроблено рентгенологічне дослідження, результати якого відправлено спеціалісту ортопеду доктору Сергію Ткаченко. Працівникам було надано консультацію та рекомендації щодо подальшого лікування та утримання ведмедя. Для того щоб уникнути стресу для ведмедя, йому рекомендовано обмежити рух та пересування у своїй клітці», – зазначається у повідомленні.

СТАТУС ПО ВЕДМЕДЮ В КОМПЛЕКСІ ШЕПІЛЬСЬКАНа території готельно-ресторанно комплексу Шепільська в крихітному вольєрі… Posted by UAnimals on Friday, October 9, 2020

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Фото: Facebook/«Домажир»