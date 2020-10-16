Похмуро та дощитиме: погода на вихідні у Львові

У Львові впродовж вихідних, 17-18 жовтня, буде похмура та дощова погода. Синоптики прогнозують 10 градусів тепла. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

У суботу впродовж дня йтиме дощ. Вдень температура повітря становитиме 7 – 9 градусів тепла. Вночі – до 8 тепла. Вітер північно-східний 5-10 м/с.

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У неділю дощ припиниться, однак погода все ж буде похмурою. Вдень буде 8 – 10 градусів тепла, а вночі температура опуститься до позначки +4 градуси. Вітер північно-західний, місцями шквали до 12 м/с.

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