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Де у Львові 16 жовтня не буде світла?

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 16 жовтня, у Львові, Винниках, Брюховичах та Рудно будуть відключення електроенергії через проведення ремонтних робіт. Про це інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».

 

З 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у м. Львові будуть вулиці: Залізнична, 28, 42-64, Чоловського, всі буд., вул. Стороженка, 21-37, вул.Степанівни, 49-51, вул. В.Великого, 14-16, вул. Нагірних всі, вул. Бандери всі ,вул. Ковалева, всі вул. Аркаса всі, вул.Бойківська 50-56 парні, вул. Ревуцького, 9-14, вул.Кн.Ольги, 59-61, вул.В.Великого, 18-22, вул. Шевченка, 139-221 непарні, 240-258 парні, вул. Чикаленка, 29 , вул. Чугайстра всі, вул. Горобинна всі, вул. Тіниста всі, вул. Досвітна всі, вул. Запашна всі

З 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у смт. Рудно будуть вулиці Грушевського, 38-73, В.Великого, 14-16, вул. Нагірних всі, вул. Бандери всі.

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З 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у смт. Брюховичі будуть вулиці Долинна, Полунична, вул. Далека та вул. Сунична.

З 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у Винниках будуть вулиці Винники: Горького, Б.Хмельницького, Козацька, Гонти, Гайдамацька.

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