Помер ветеран війни на Донбасі, який підпалив себе на Майдані

49-річний ветеран війни на Донбасі Микола Микитенко, який у ніч на 11 жовтня підпалив себе в центрі Києва в знак протесту проти діючої влади, помер 14 жовтня від отриманих опіків. Про це на Facebook-сторінці руху «Відсіч».

«Із сумом повідомляємо, що 14 жовтня перестало битися серце нашого захисника Миколи Микитенка. Висловлюємо щирі співчуття його доньці, сину, сім’ї, друзям. Спочивай з миром, воїне!», – мовиться у дописі.

Своєю чергою колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун поділилася своїми думками з цього приводу у Facebook.

Реклама партнерів

«Інформації про це, скоріше за все, ви не побачили в новинах, адже багато медіа проігнорували цей випадок чи написали про це суто як про будь-яку іншу новину. У своєму зверненні, яке Микола опублікував до вчинення самоспалення, він написав, що не погоджується з політикою Зеленського… Офіс Президента України і сам Зеленський жодним чином досі на це не відреагували. Звісно, зараз є важливіші речі для президента та його команди як, наприклад, втручання у виборчий процес, порушення Конституції та постійний піар заради порятунку свого рейтингу», – написала вона.

Вночі 10 жовтня ветеран російсько-української війни Микола Микитенко підпалив себе на Майдані Незалежності у Києві. Він… Posted by Уляна Супрун on Thursday, October 15, 2020

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.