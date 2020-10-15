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Помер ветеран війни на Донбасі, який підпалив себе на Майдані

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49-річний ветеран війни на Донбасі Микола Микитенко, який у ніч на 11 жовтня підпалив себе в центрі Києва в знак протесту проти діючої влади, помер 14 жовтня  від отриманих опіків. Про це на Facebook-сторінці руху «Відсіч».

 

«Із сумом повідомляємо, що 14 жовтня перестало битися серце нашого захисника Миколи Микитенка. Висловлюємо щирі співчуття його доньці, сину, сім’ї, друзям. Спочивай з миром, воїне!», – мовиться у дописі.

Своєю чергою колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун поділилася своїми думками з цього приводу у Facebook.

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«Інформації про це, скоріше за все, ви не побачили в новинах, адже багато медіа проігнорували цей випадок чи написали про це суто як про будь-яку іншу новину. У своєму зверненні, яке Микола опублікував до вчинення самоспалення, він написав, що не погоджується з політикою Зеленського… Офіс Президента України і сам Зеленський жодним чином досі на це не відреагували. Звісно, зараз є важливіші речі для президента та його команди як, наприклад, втручання у виборчий процес, порушення Конституції та постійний піар заради порятунку свого рейтингу», – написала вона.

Вночі 10 жовтня ветеран російсько-української війни Микола Микитенко підпалив себе на Майдані Незалежності у Києві. Він…

Posted by Уляна Супрун on Thursday, October 15, 2020

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