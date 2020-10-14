«Свято непереможних та незламних». Зеленський закликав не забувати подвиги захисників

Президент України Володимир Зеленський 14 жовтня привітав українців з Днем захисника і закликав не забувати про подвиг тих, хто зі зброєю захищає нашу Батьківщину. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

За його словами, живучи звичайним життям у мирних містах і селах України, ми не повинні забувати тих, хто зі зброєю в руках боронить нашу Батьківщину, її самостійність та незалежність.

«Сьогодні ми всі вклоняємось нашим воїнам за мирне небо та спокійний сон в українських містах і селах. Погодьтеся, ми дуже швидко звикаємо до хорошого, сприймаємо це як звичний стан речей. Та не маємо забувати: коли ми вечеряємо у ресторані, їдемо з друзями на пікнік, граємося зі своїми дітьми, розважаємось, подорожуємо, одним словом – живемо, є ті, хто зі зброєю в руках і вдень, і вночі, і в спеку, і в мороз боронить нашу Батьківщину. Щоб усі ми могли жити звичайним життям, а Україна мала самостійність і незалежність», – сказав глава держави.

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Президент закликав громадян ніколи не забувати про подвиги воїнів і дякувати їм щодня, а не лише в День захисника України.

Він зауважив, що сьогоднішнє свято стосується не тільки чоловіків, адже серед українських воїнів – багато відважних і сильних жінок і дівчат, які, не поступаючись чоловікам, мужньо виконують свій непростий обов’язок.

«Сьогодні ми дякуємо їм усім: хоробрим чоловікам і жінкам, хлопцям і дівчатам зі Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та інших силових структур. Дякуємо добровольцям, волонтерам, медикам і всім, хто служить Батьківщині», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що День захисника України – це свято відважних, незламних, мужніх та непереможних людей.

«День тих, завдяки кому ми знаходимося тут, на своїй землі, під своїми синьо-жовтими прапорами, у своїй, вільній та незалежній Україні. День тих, хто впродовж століть боронив нашу землю. А у 2014 році захистив Україну від російської агресії. І продовжує захищати сьогодні», – наголосив він.

Як відомо, 14 жовтня українці святкують День захисника України. У цей день також відзначають день святої Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва.