Патріотами своєї країни вважають себе 85% українців, – опитування

Патріотами своєї країни вважають себе 85% українців, 12% – протилежної думки. Такі дані дослідження соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 10-12 жовтня.

Зазначається, що патріотично налаштованих громадян приблизно однаково у всіх регіонах країни, та відносно більше серед старших респондентів.

«59% опитаних висловили готовність у випадку виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках (у 2019 таких респондентів було 56%, 2017% – 54%, 2012 – 33%). Відносно більше таких серед чоловіків, респондентів середнього віку та серед людей з відносно вищими доходами», – мовиться у дослідженні.

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Водночас 69% опитаних позитивно ставляться до встановлення 14 жовтня державного свята Дня захисника України, 23% – нейтрально і лише 5% – негативно. Найкраще цей свято сприймається мешканцями заходу та центру. Близько 60% респондентів сходу та півдня позитивно ставляться до свята, третина – нейтрально і лише 6-7% негативно.

Довідка:

Дослідження проводилося 10-12 жовтня серед осіб віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Нагадаємо, 14 жовтня українці святкують День захисника України.

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