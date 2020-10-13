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В Україну йде суттєве похолодання

Вероніка Рой

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Відчутне похолодання в Україну прийде вже наприкінці цього тижня. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

 

«Відчутне похолодання прийде в кінці тижня, денна температура повітря знижуватиметься поступово до +5+12 градусів впродовж 16-18 жовтня, вночі подекуди ймовірні заморозки. Проте на Півдні та Сході ще втримається значно тепліша погода», – написала синоптик.

Натомість, за інформацією Наталії Діденко, 14 жовтня, на Покрови та на День захисника України, погода ще побуде теплою.

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«Найвища температура повітря очікується у східних областях та на Півдні, +19+24 градуси. Найпрохолодніше буде в західній частині, +9+14 градусів, а в Карпатах подекуди близько нуля і нижче. Дощі можливі на крайньому заході України, а в Карпатах навіть є ймовірність снігу», – додала синоптик.

За даними Львівського гідрометцентру, наприкінці тижня на Львівщині температура повітря вдень опуститься до 7 градусів тепла.

Зокрема, 14 жовтня та 15 жовтня на Львівщині прогнозують до 16 градусів тепла та сонячну погоду. Проте вже 16 жовтня області погода зіпсується. Вночі та вдень температура повітря становитиме 8-10 градусів тепла. Також синоптики обіцяють дощ.

У суботу, 17 жовтня також буде дощова погода. Вдень температура повітря опуститься до 7 градусів тепла.

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