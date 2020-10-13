Стали відомі дати реєстрації на пробне ЗНО-2021

Реєстрація на пробне незалежне оцінювання проходитиме з 5 по 19 січня 2021 року. Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти.

Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2021 триватиме протягом 05‒19 січня 2021 року. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Втім, як зазначають в УЦОЯО, з огляду на епідеміологічні загрози у 2021 році кожний учасник зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Тестування з усіх навчальних предметів відбудуться 10 квітня 2021 року.

Реклама партнерів

Окрім участі в пробному ЗНО з одного з навчальних предметів, кожний зареєстрований учасник зможе додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021, пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді на спеціальний сервіс визначення результатів.

Результати пробного ЗНО-2021 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 16 квітня 2021 року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.