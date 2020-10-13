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Львів’ян просять долучитися до акції «Нагодуй бідного»

Вероніка Рой

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Церква Введення у храм Пресвятої Богородиці, що на вул. Чукаріна у Львові, закликає львів’ян долучитися до збору продуктів для людей, котрі потребують допомоги. Про це інформує Духовна велич Львова.

 

«Ви можете приносити харчі до нижнього класу церкви, а також у захристії храму вказувати інформацію про осіб, які потребують допомоги (сусіди, люди старшого віку, знайомі, безхатченки з постійним місцем перебування неподалік вас тощо)», – йдеться у повідомленні.

Львів’ян просять приносити продукти виключно довготривалого зберігання.

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Перелік потрібних продуктів:

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