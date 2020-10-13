Колективний імунітет – це не метод боротьби з коронавірусом, – ВООЗ

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус публічно застеріг від ідеї про те, що колективний імунітет може бути дієвою стратегією в боротьбі з пандемією COVID-19. Про це пише Укрінформ з посиланням на CNN.

«Колективний імунітет досягається шляхом захисту людей від вірусу, а не шляхом впливу на них. Ніколи в історії охорони здоров’я колективний імунітет не використовувався як стратегія реагування на спалах хвороби», – сказав глава ВООЗ.

Він також зауважив, що занадто мало відомо про імунітет до COVID-19, щоб знати, чи досяжний взагалі колективний імунітет.

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«Дозволяти небезпечному вірусу, який ми не до кінця розуміємо, вільно діяти – це просто неетично», – заявив Гебрейесус.

Варто зазначити, що відповідно до оцінок ВООЗ, менш як 10% населення світу має імунітет до коронавірусу, а це означає, що більшість населення світу залишається сприйнятливим до нього.

Раніше стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров’я здійснить спеціальне дослідження випадків повторного зараження новим коронавірусом.

Додамо, що станом на вівторок у світі загалом зафіксовано більше 38 мільйонів випадків коронавірусу.

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