ОСТАННІ НОВИНИ

Колективний імунітет – це не метод боротьби з коронавірусом, – ВООЗ

Вероніка Рой

|

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус публічно застеріг від ідеї про те, що колективний імунітет може бути дієвою стратегією в боротьбі з пандемією COVID-19. Про це пише Укрінформ з посиланням на CNN.

 

«Колективний імунітет досягається шляхом захисту людей від вірусу, а не шляхом впливу на них. Ніколи в історії охорони здоров’я колективний імунітет не використовувався як стратегія реагування на спалах хвороби», – сказав глава ВООЗ.

Він також зауважив, що занадто мало відомо про імунітет до COVID-19, щоб знати, чи досяжний взагалі колективний імунітет.

Реклама партнерів

«Дозволяти небезпечному вірусу, який ми не до кінця розуміємо, вільно діяти – це просто неетично», – заявив Гебрейесус.

Варто зазначити, що відповідно до оцінок ВООЗ, менш як 10% населення світу має імунітет до коронавірусу, а це означає, що більшість населення світу залишається сприйнятливим до нього.

Раніше стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров’я здійснить спеціальне дослідження випадків повторного зараження новим коронавірусом.

Додамо, що станом на вівторок у світі загалом зафіксовано більше 38 мільйонів випадків коронавірусу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Новий рівень ритейлу: за рахунок яких сервісів купувати товари в «АТБ» безпечно, комфортно та просто
Анастасія ПИЖ
Новий рівень ритейлу: за рахунок яких сервісів купувати товари в «АТБ» безпечно, комфортно та просто

Незважаючи на складний рік пандемії коронавірусу, карантину та обмежень, найбільша торговельна мережа України продовжує ...

Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації
Наталя ДУЛЯБА
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації

COVID-19 не відступає і, на жаль, «підкошує» все більше людей. Водночас в Україні більшає хворих із важким перебігом. Не...

За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...