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Юні стрияни стали переможцями міжнародних змагань з бальних танців у Туреччині

Вероніка Рой

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Юні танцюристи зі Стрия Давид Комарницький та Ангеліна Черковська здобули перемогу на міжнародних змаганнях Armas Cup 2020, які днями проходили у Туреччині. Про це інформує управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

 

Спортсмени здобули золоту медаль у європейській програмі та «срібло» – у латино-американській.

Тренує спортсменів Ірина Марюк у Клубі спортивного бального танцю «Пролісок».

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«Після карантину це вже другі змагання в Давида і Ангеліни. Перші були в Запоріжжі, тому вже було емоційно набагато легше. Виступили дуже добре і впевнено, тож результатом задоволені», – зазначає Ірина Марюк.

Також на цих змаганнях успішно виступила ще одна пара з Львівщини: Роман Біланін та Анна Чиж завоювали «срібло» в європейській програмі.

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Фото: управління фізичної культури

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