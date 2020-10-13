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Дієтологи назвали корисні осінні овочі та фрукти

Вероніка Рой

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Незважаючи на те, що основний урожай овочів і фруктів припадає на літо, восени теж є багато свіжих, корисних продуктів, на які рекомендують звернути увагу фахівці зі здорового харчування. Про це пише Ukrhealth.

 

Першим в списку йде гарбуз. Всі його сорти багаті вітамінами А і С і містять омега-3 жирні кислоти. Це також хороше джерело вітамінів групи B, необхідних для нормального обміну речовин.

У грибах багато вітаміну B і D, а також селену – антиоксиданту, який відновлює пошкодження клітин і допомагає щитовидній залозі. Крім того, гриби можна використовувати в багатьох стравах замість м’яса.

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Цвітна капуста – універсальний замінник продуктів, багатих вуглеводами, таких як рис. Крім того, хрестоцвіті, в тому числі цвітна капуста, знижують ризик деяких видів раку, наприклад передміхурової залози. Не менш корисна і листова капуста – відмінне джерело кальцію і калію.

Для багатьох яблука – синонім осені. Вони багаті клітковиною і вітаміном C, який необхідний для захисту ясен, загоєння ран і підтримки імунітету. Яблука вважаються одним з кращих фруктів для схуднення.

Ще один корисний осінній фрукт – груші. Один плід середнього розміру містить 24% добової норми клітковини. А одержуваний організмом з груш пектин допомагає впоратися з почуттям голоду.

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