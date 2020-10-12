У Львові шукають волонтерів з авто для доставки їжі потребуючим

Шпиталь Шептицького у Львові розшукує волонтерів з авто для забезпечення доставки харчування потребуючим людям. Про це йдеться на Facebook-сторінці установи.

«Чи знаєте Ви, що Шпиталь Шептицького у своїй програмі COVчег з початку пандемії забезпечує гарячим харчуванням найбідніших та одиноких людей міста Львова?

І зараз нам потрібна допомога волонтерів для забезпечення доставки харчування до людей!», – мовиться у повідомленні Шпиталю Шептицього.

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Їжу розвозять по вівторках та четвергах з 12:00 до 14:00 год. Якщо ви маєте можливість долучитися до такої ініціативи, телефонуйте за номером: 0677221893.

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