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Меліса дуже хоче мати дім. Зворушлива історія від ЛКП «Лев» про собаку-усміхаку

Соломія Головіна

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ЛКП «Лев» шукає люблячу родину для Меліси, яку довелося відпустити у місце відлову, але собачка через годину повернулася назад.

 

«Час від часу відбуваються ці історії. В кінці минулого тижня ми були змушені відпустити Мелісу на місце відлову. Бо кількість людей, готових взяти безпритульного собаку в сім’ю, набагато менша, ніж кількість самих собак», – розповідають у ЛКП «Лев».

Але не пройшло й години, як радісна Меліса самотужки повернулася у ЛКП «Лев».

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«Як їм пояснити, що таке життя: когось обирають, а когось – ні, хтось стає домашнім, а хтось залишається вуличним. Напевно, ніяк. Вони радіють навіть цьому звичайнісінькому вольєру, вони лижуть руки, вони думають, що ми – їхня велика сім’я», – з сумом констатують у ЛКП «Лев».

Допоможімо разом знайти для Меліси дім.

«Їй 5 років. Вона товстенька, м’яка і добра собачка. Так, її зовнішність не є видатною, але вона багато посміхається, завжди ніжна, завжди привітна, від неї віє теплом, а це набагато більше, ніж врода. Ми б дуже хотіли, щоб її життя склалося», – розповідають про хвостату підопічну у ЛКП «Лев».

Якщо надумали «всиновити» цю красуню завертайтеся за номером телефону: 068 5354545.

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Фото: Yana Tsypik

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