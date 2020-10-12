13 жовтня на Львівщині – штормове попередження

У вівторок, 13 жовтня, на Львівщині оголосили штормове попередження. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

13 жовтня вночі та вранці місцями можливий туман видимістю 200 – 500 м. Вдень подекуди будуть пориви північно-східного вітру 15 – 20 м/с.

Вдень на Львівщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозують, а вдень часом можливі дощі. Температура вночі становитиме 5-10° тепла, а вдень – 10-15° тепла.

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