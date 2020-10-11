Біля Львова у ДТП загинув водій, автомобіль якого розчавило під фурою

У селі Чишки Пустомитівського району сталася ДТП, де загинула одна особа. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Львівської міськради, координатор «Варта 1» Ігор Зінкевич.

За інформацією Zaxid.net, ДТП трапилась близько 14:00 у селі Чишки Пустомитівського району. Як повідомили виданню у пресслужбі ДСНС Львівщини, відбулось зіткнення трьох автомобілів: вантажівки VOLVO, легкового автомобіля Audi та ще однієї вантажівки DАF. Внаслідок ДТП 28-річний водій легковика загинув на місці події.

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Як зазначає видання, автомобіль Audi внаслідок удару затисло під однією з фур, тому рятувальникам довелось за допомогою спеціального обладнання витягувати тіло загиблого.

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Фото: Facebook/Ігор Зінкевич