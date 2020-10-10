ОСТАННІ НОВИНИ

У Раді пропонують відмовитися від сезонного переведення годинників

Соломія Головіна

|

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про відмову від сезонного переведення стрілок годинників. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

 

Він власне і зареєстрував законопроєкт про «Про обчислення часу в Україні» (реєстр. номер 4201), яким передбачається встановлення й закріплення на території України єдиного київського часу та відмову від подальшого сезонного переведення стрілок годинників.

Він каже, що щорічний перехід на літній час і повернення на поясний негативно впливає на здоров’я людей: погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб.

Реклама партнерів

При цьому Руслан Стефанчук переконаний, що прийняття закону забезпечуватиме стабільний природній цикл життєдіяльності людини, сприятиме покращенню стану здоров’я і підвищенню працездатності населення.

Крім того, за його словами, проєкт закону спрямований на протидію агресії з боку Російської Федерації. Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України протиправно встановлений час держави-агресора – Російської Федерації. Як наголошує Руслан Стефанчук, закріплення на всій території України єдиного київського часу дасть змогу зміцнити наші безпекові позиції та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Водночас законопроєкт сприятиме євроінтеграційним прагненням України. Адже 84 % відсотків жителів країн ЄС віддали голоси за скасування переходу на літній та зимовий час, що було підтримано Європейським Парламентом», – наголосив перший заступник голови Верховної Ради.

Нагадаємо, в Україні щорічно переводять годинник: на годину назад у останню неділю жовтня, на годину вперед у останню неділю березня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації
Наталя ДУЛЯБА
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації

COVID-19 не відступає і, на жаль, «підкошує» все більше людей. Водночас в Україні більшає хворих із важким перебігом. Не...

За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...