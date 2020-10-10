У Раді пропонують відмовитися від сезонного переведення годинників

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про відмову від сезонного переведення стрілок годинників. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він власне і зареєстрував законопроєкт про «Про обчислення часу в Україні» (реєстр. номер 4201), яким передбачається встановлення й закріплення на території України єдиного київського часу та відмову від подальшого сезонного переведення стрілок годинників.

Він каже, що щорічний перехід на літній час і повернення на поясний негативно впливає на здоров’я людей: погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб.

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При цьому Руслан Стефанчук переконаний, що прийняття закону забезпечуватиме стабільний природній цикл життєдіяльності людини, сприятиме покращенню стану здоров’я і підвищенню працездатності населення.

Крім того, за його словами, проєкт закону спрямований на протидію агресії з боку Російської Федерації. Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України протиправно встановлений час держави-агресора – Російської Федерації. Як наголошує Руслан Стефанчук, закріплення на всій території України єдиного київського часу дасть змогу зміцнити наші безпекові позиції та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Водночас законопроєкт сприятиме євроінтеграційним прагненням України. Адже 84 % відсотків жителів країн ЄС віддали голоси за скасування переходу на літній та зимовий час, що було підтримано Європейським Парламентом», – наголосив перший заступник голови Верховної Ради.

Нагадаємо, в Україні щорічно переводять годинник: на годину назад у останню неділю жовтня, на годину вперед у останню неділю березня.

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